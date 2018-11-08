«كهرباء دبي» تتيح لموظفيها الحصول على ماجستير«أنظمة طاقة المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، لإتاحة الفرصة لموظفيها المتميزين للحصول على درجة الماجستير في «أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل».

وقع الاتفاقية كل من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتورة ديانا ووه، عميدة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، بحضور الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وداريك دي فريس، المدير التنفيذي للمشاريع الأكاديمية الجديدة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وذلك في خطوة رائدة تؤكد حرصها على تزويد موظفيها بأرقى المهارات العلمية والعملية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

استراتيجية

وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعداد جيل يواكب حكومة وفكر المستقبل، نتبنى في هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة للاستثمار في كوادرنا البشرية وتمكين الشباب المواطن وبناء قدرات موظفي الهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة لإمارة دبي وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز جهود البحوث والتطوير واستشراف المستقبل.

ويأتي إطلاق برنامج الماجستير في «أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» لموظفي الهيئة في إطار جهودنا المتواصلة لإتاحة المجال أمام الكوادر المواطنة في الهيئة للارتقاء بقدراتها ومواصلة مسيرتها الأكاديمية للحصول على أرقى الدرجات العلمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز دور دبي مركزاً ريادياً لصناعة المستقبل».

شراكة

من جهتها، قالت الدكتورة ووه: «تستند شراكتنا إلى قاعدة من المصالح المشتركة، فجامعة كاليفورنيا في بيركلي تعد واحدة من بين أفضل مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسة رائدة عالمياً في التكنولوجيا والهندسة، والاستدامة والممارسات الخضراء، كما تعد من رواد الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

وبالمــثل، فإن هيئة كهرباء ومياه دبي مؤسسة رائدة عالمياً بين المؤسسات الخـــدماتية عبـــر الابتكار في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة، والتطور التقني في قطاعي الكهرباء والمـــياه».

وأشار الدكــتور الأكرف إلى أن الدفعة الأولى التي ستلتحق ببرنامج الماجستير خلال النصف الأول من العام المقبل ستضم 20 من موظفي الهيئة المتميزين الذين سيتم اختيارهم وفقاً لمعايير محددة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

وتشمل البرامج الدراسية عدداً من المساقات المتعلقة بطاقة المستقبل، والتي تجمع بين البــــحوث النظرية والتطــبيق العملي.