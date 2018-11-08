توعية بسلامة خزانات وبرادات المياه في العين

المصدر: العين – داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين، حملة توعية خاصة بالصحة والسلامة العامة تستهدف الخزانات وبرادات مياه الشرب وأحواض السباحة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين، والعمل على تفعيل وتطبيق القرارات الصادرة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث تهدف هذه الحملة إلى تعزيز معايير جودة الحياة وسلامة أفراد المجتمع وحمايتهم من أي خطر ناتج عن تلوث المياه، من خلال ضمان صحة وسلامة خزانات وبرادات مياه الشرب وأحواض السباحة.

وأكد هزام الظاهري، رئيس قسم النفايات الصلبة، أن الهدف الرئيس من إطلاق هذه الحملة هو توعية ملاك العقارات ومديري المباني والمنشآت العامة والقائمين على إدارتها بالعمل على ضرورة اتباع الإجراءات والممارسات كافة التي تضمن صحة وسلامة المياه في خزانات وبرادات مياه الشرب وأحواض السباحة من خلال التنظيف والتعقيم والتحليل المخبري بصفة دورية، وذلك وفق المعايير والشروط الفنية المعتمدة لدى بلدية مدينة العين.

تعاقد

وأضاف الظاهري، إن على ملاك ومديري المباني ضرورة التعاقد مع شركات متخصصة ومعتمدة في بلدية مدينة العين في مجال تنظيف وتعقيم الخزانات والبرادات والمسابح، حيث تتضمن إجراءات التنظيف والتعقيم، إزالة الأوساخ، الطحالب، والجراثيم وغيرها من الملوثات، بما يعمل على ضمان حماية المستخدم لهذه المياه.

وأشار إلى أن عمليات التنظيف والتعقيم لخزانات وبرادات مياه الشرب وأحواض السباحة يجب أن تتم بصورة دورية.