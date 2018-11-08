محمد بن راشد: أتمنى أن ينشر شعاع الحب والأمل نوره علينا جميعاً

المصدر: دبي - البيان

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وجميع من يحتفلون بعيد ديوالي.

وقال سموه على «تويتر» بالهندية والإنجليزية: «بالنيابة عن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، أهنئ ناريندرا مودي وجميع من يحتفلون بعيد ديوالي، متمنياً لهم مهرجاناً سعيداً، وأن ينشر شعاع الحب والأمل نوره علينا جميعاً».

وشكر مودي سموه على التهنئة، ودوّن على «تويتر»: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أشكركم على تهنئتكم الرائعة بمناسبة عيد الديوالي، أبادل سموكم التهنئة، وأتمنى لكم عيد ديوالي سعيداً، إن التزام سموكم الشخصي لزيادة متانة العلاقات بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة يضيف قوة كبيرة إلى علاقاتنا الثنائية».

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