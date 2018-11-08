انتهاء المرحلة الأولى لصيانة مستشفى خورفكان الشهر المقبل

المصدر: عجمان ــ عصام الدين عوض

أكد سعيد عبيد الكندي، مدير مستشفى خورفكان، أن هناك 3 مراحل للصيانة الشاملة لمستشفى خورفكان، حيث بدأت المرحلة الأولى منذ بداية العام الجاري وسوف تنتهي الشهر المقبل، بتكلفة إجمالية تقدر بـ15 مليون درهم وتشمل صيانة شبكات تقنيات المياه وصيانة الخزانات الرئيسية والعناية المركزة وقسم العلميات وبعض الأعمال الكهربائية وصيانة الأسقف المستعارة ودورات المياه وخلافها.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة رداً على شكوى من أحد المواطنين بوجود صيانة متواصلة على مدار العام، إضافة إلى عدم تحديث الأجهزة الطبية، لافتاً إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تعمل جاهدة من أجل إكمال أعمال الصيانة في كافة مراحلها.

وقال مدير مستشفى خورفكان إنه تم تزويد المستشفى بالعديد من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة خلال العام الجاري بتكلفة 14 مليون درهم، منها جهاز الأشعة المغناطيسية وأجهزة أخرى للعناية المركزة، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة بالنسبة للمرحلة الثانية سوف تبدأ مطلع العام المقبل.