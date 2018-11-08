اجتماع فريق العمل الإماراتي البريطاني يبحث تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت أبوظبي، أمس، الاجتماع الثامن عشر لفريق العمل الإماراتي البريطاني.

وترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما مثّل الجانب البريطاني أليستر بيرت، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال الاجتماع، رحب الجانبان بعمق وقوة العلاقات بين البلدين، وناقش الطرفان نطاقاً واسعاً من القضايا الثنائية، شملت التعاون في مجالات الأمن والدفاع والخدمات القنصلية والثقافة ومكافحة الإرهاب وتنمية العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى عدد من القضايا الإنسانية.

كما رحب الوزيران بالتصميم المبتكر لـ«إكسبو دبي 2020»، واتفقا على العمل معاً لتعميق علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.وشدد الجانبان على أهمية التعاون لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو المستدام، ودعم الشباب وتجهيزهم بالمهارات المستقبلية التي يحتاجون إليها للنجاح في سوق العمل، فضلاً عن زيادة التعاون، وتعزيز الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب والتمويل غير القانوني.

جدير بالذكر أن فريق العمل الإماراتي البريطاني أُسّس في يوليو 2010 بهدف تعزيز وتقوية الروابط بين الإمارات وبريطانيا، ويعقد فريق العمل اجتماعاته مرتين سنوياً، وهو إحدى الآليات المهمة التي تسهم في تقوية الروابط الثنائية بين البلدين الصديقين.