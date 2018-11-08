دراسة: «السكري من النوع الثاني» يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 52% من مرضى السكري من النوع الثاني يفقدون حياتهم لأسباب متعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي مرض السكري من النوع الثاني إلى زيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية المتعلقة بالسكري.

وكشفت جمعية الإمارات للسكري عن نتائج استطلاع لمرضى السكرى من النوع الثاني أجرته إبسوس، الشركة العالمية في مجال الأبحاث والاستشارات بهدف فهم كيفية إدارة المرض وطبيعة الحياة اليومية للمريض بالإضافة إلى معرفته بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المصاحبة لمرض السكري.

ومن خلال هذا الحدث أطلقت الجمعية، بدعم من شركة بوهرنجر إنجلهايم، إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأدوية، حملة توعية تحت اسم «قريب لقلبك» تسلط الضوء على الفجوة المعرفية ما بين مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية في دولة الإمارات.