موديز تصنف صكوك «إن إم سي» للرعاية الصحية على Ba1

المصدر: دبي - أشرف رفيق

صنفت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين صكوك شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية على الفئة Ba1 مؤقتاً، مشيرة إلى أن سوق الرعاية الصحية في الإمارات منتعش وأن معدل النمو السكاني واعد لهذا القطاع.

وفي الوقت نفسه توقعت الوكالة العالمية مستقبلاً مستقراً لشركة «ان ام سي» للرعاية الصحية للصكوك المحدودة، التي تنوي إصدار الصكوك، والمملوكة بالكامل لشركة «ان ام سي» للرعاية الصحية. واختارت الشركة بنك أبو ظبي الأول وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار المزمع. وسوف تستخدم الشركة عائدات بيع الصكوك في سداد مستحقات مالية حالية.

وأشارت وكالة موديز إلى أن التصنيف يعكس تصنيف الشركة العائلية على نفس الفئة ( Ba1).