جمعية العسكريين المتقاعدين تستضيف «عمومية الاتحاد العربي للمحاربين القدامى» 11 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تستضيف جمعية العسكريين المتقاعدين الدورة 27 للجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب والتي ستقام خلال الفترة من 11 حتى 13 الجاري. يحضر الدورة 17 وفدا من 13 دولة عربية يمثلون الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأعضاء في الاتحاد ورئيس الفيدرالية العالمية لضحايا الحرب.

ويهدف الاتحاد - الذي تأسس في 20 فبراير 1960 في القاهرة - إلى تعزيز الروابط والتآخي بين الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والروابط الأعضاء في الاتحاد وهو عضو في الفيدرالية العالمية للمحاربين القدامى.يذكر أن جمعية العسكريين المتقاعدين في الدولة تأسست في الأول من أكتوبر عام 2002 بمباركة ودعم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلبية لحاجة العسكريين المتقاعدين لأن تكون رابطة تجمعهم في إطار وطني واجتماعي وثقافي.