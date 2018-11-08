«بيئة أبوظبي» تستعرض تجربتها في حماية التنوع البيولوجي البحري

المصدر: العين - وام

استعرضت هيئة البيئة - أبوظبي تجربتها وخبراتها في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري وتحسين جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث «لإدارة صحة النظام البيئي في الخليج» الذي ينظمه قسم علوم الحياة في كلية العلوم جامعة الإمارات بالتعاون مع الجمعية الكندية لإدارة صحة البيئات المائية.

وعرض الباحثون والمختصون في الهيئة - خلال المؤتمر الذي ترعاه الهيئة واختتمت أعماله أمس في جامعة الإمارات في العين - 8 أوراق عمل ودراسات حالة تركز على جهود الهيئة المستمرة لرصد وحماية التنوع البيولوجي البحري والبرامج التي تنفذها لمراقبة البيئة البحرية وجهودها في المحافظة على جودة المياه البحرية، التي تمثل واحدة من الأولويات الرئيسية لحماية البيئة والصحة العامة في الإمارة.