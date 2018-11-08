وفد «الوطني» يلتقي الطلبة الإماراتيين المبتعثين في الجامعات الصينية

المصدر: بكين - البيان

التقى وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس - خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية - أمس، الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في الجامعات الصينية وذلك في إطار حرصه على تفعيل مبادرات الشراكة المجتمعية والتواصل مع المواطنين داخل الدولة وخارجها.

حضر اللقاء وفد المجلس الذي ضم في عضويته كلاً من عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس وسالم عبدالله الشامسي وجمال محمد الحاي وجاسم عبدالله النقبي وخلفان عبدالله بن يوخه وسالم عبيد الحصان الشامسي والدكتور سعيد عبدالله المطوع وعائشة راشد ليتيم وعزا سليمان بن سليمان وعلي جاسم أحمد وعلياء سليمان الجاسم ومحمد بن كردوس العامري ومحمد أحمد اليماحي وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

سفراء الدولة

ونقلت معالي الدكتورة القبيسي تحيات القيادة الرشيدة إلى الطلبة الذين يتابعون مسيرتهم التعليمية في مختلف التخصصات والمستويات، معربة عن سعادتها بلقائهم باعتبارهم سفراء الدولة ويمثلونها خير تمثيل ويحرصون على عكس القيم والمبادئ والنهج الذي تأسست عليه بفضل رؤية وحكمة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت إن قيادة دولة الإمارات وضعت في قمة أولوياتها الاهتمام بالإنسان وأبناء وبنات الوطن لا سيما الشباب لدورهم الكبير في تحقيق الخطط والاستراتيجيات ورؤية الدولة لاستشراف المستقبل، فهم الحاضر والمستقبل ويتفانون في خدمة الوطن لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب وتبقى رايته عالية في مختلف الميادين، مثمنة دور الدبلوماسيين في سفارات الدولة في مختلف دول العالم وسعي الطلبة الحثيث على متابعة تعليمهم في مختلف التخصصات.

وأضافت أن المجلس الوطني الاتحادي يضطلع من خلال الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومهم في دعم توجهات الدولة وسياستها والمساهمة في تنمية علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يعزز المكانة المرموقة التي وصلت إليها وما تحظى به من احترام من قبل المجتمع الدولي.

تقدير

أعربت معالي الدكتورة أمل القبيسي عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على التعاون الدائم والمتواصل بين المجلس الوطني الاتحادي والوزارة لا سيما خلال مشاركة المجلس في المحافل البرلمانية الدولية ومشاركته في الزيارات الرسمية وعلى التعاون الفاعل من قبل ممثلي الهيئات الدبلوماسية للدولة في مختلف دول العالم.