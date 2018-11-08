دفع مخالفات بلدية أبوظبي إلكترونياً الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشف سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أنه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم بدءاً من الشهر المقبل تفعيل دفع مخالفات البلدية إلكترونيا للمتعاملين.

فيما أكد أن البلدية تدير حالياً أصولاً تبلغ نحو 17 ألفاً و 200 كيلومتر من الطرق، إذ توفر فيها الصيانة والاهتمام، كما تدير 64 جسرا ونفق مشاة، و127 ألف عمود إنارة، و108 آلاف لوحة إرشادية، وأيضاً 235 جسراً ونفق سيارات و5586 شبكات وخطوط تصريف مياه الأمطار، وقال القبيسي إن الأصول تحتاج إلى صيانة مستمرة، كما أن البلدية تعني بصيانة الطرق والأرصفة وتصريف مياه الأمطار.

دفع إلكتروني

وكشف القبيسي عن تفعيل دفع مخالفات البلدية إلكترونيا لجميع المتعاملين الشهر المقبل، مؤكداً أن هناك تعميمات وزعت على مراكز البلدية بإعطاء فترة إنذار قبل تحرير المخالفة وكذلك رفع الحظر مباشرة على نظام البلدية من خلال دفع 50 % من قيمة المخالفة عن طريق المصالحة.

منصة

وأوضح القبيسي، خلال محاضرة بعنوان «التحول نحو محورية المجتمع» نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي في مجلس البطين، أنه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت البلدية منذ مارس الماضي بالتحول في خدماتها لتكون رقمية.

جاء ذلك بحضور جبر السويدي، المدير العام للديوان، وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين. وقال: إن المنصة الذكية الخاصة بالخدمات فيها 91 خدمة منها 81 خدمة شهدت تحولا رقميا فيها وأحدثها خدمات الرهن العقاري.