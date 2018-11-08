«مورو» يقدم 5 خدمات رئيسية

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

قال محمد صابونجي، الرئيس التنفيذي لمركز ومنصة البيانات للحلول المتكاملة «مورو»: «إن المركز يقدم ضمن منصته الرقمية 5 خدمات رئيسية تتفرع عنها أكثر من 100 خدمة ذات جودة متميزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية»، لافتاً إلى أن الخدمات الرئيسية تشمل: خدمات مراكز البيانات، وخدمات الأعمال، والخدمات ذات الكفاءات العالية، وخدمات التحول الرقمي، وخدمات تقنية المعلومات.

وأضاف: «إن منصة مركز «مورو» تعتبر مركزاً للمعلومات، وأن الباب مفتوح أمام الجميع من جهات حكومية وخاصة في مختلف القطاعات للتعامل مع المركز»، منوهاً بأن جميع البيانات على منصة المركز مغلقة، مشيراً إلى أن «مورو» مركز ومنصة بيانات تدعم الخطط الرقمية للمؤسسات والشركات في الوقت الحالي وفي المستقبل.

التحول الرقمي

وأوضح، أن المركز يعتبر إحدى ركائز التحول الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية للمساهمة في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، حيث تسمح المنصة للهيئة بالاستفادة من مزاياها التنافسية عبر تعزيز البنية التحتية للتحول الرقمي في نطاق منصات ومراكز البيانات؛ لاستضافة الكم الهائل من البيانات التي تنتجها هذه المشاريع والمبادرات مثل البيانات الخاصة بالشبكات والعدادات الذكية، وتعزيز السمعة العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي كمزوّد نموذجي للطاقة وتوطيد العلاقات القائمة مع الشركات العالمية الكبرى وتوسيع قاعدة المتعاملين.

ويوفر مركز بيانات «مورو» طيفاً فريداً من الخدمات لدعم الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة لمواكبة التحول الرقمي، إذ يوفر المركز أحدث الحلول الرائدة والمتكاملة في مجالات التحول الرقمي وخدمات مراكز البيانات.

ويعتبر مركز البيانات «مورو» منشأة فريدة ومتخصصة تتميز بتصميمها وموقعها وأمنها وخبرتها التشغيلية، ويعدّ أول منشأة حائزة على الشهادة البلاتينية «لييد» في المنطقة. ويحظى المركز بثقة العملاء في مجال تأمين وإدارة ودمج البيانات، والتي تسهم بفتح آفاق جديدة وقيّمة للشركات والحكومات.