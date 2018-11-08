خدمات المزارعين راعياً رئيساً لـ«مذاق أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- وام

يشارك مركز خدمات المزارعين في أبوظبي راعياً رئيساً تحت العلامة التجارية «حصاد مزارعنا» في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان مذاق أبوظبي، التي تنطلق غداً وتستمر ثلاثة أيام في ميدان «دو» في جزيرة ياس في أبوظبي.

ويستضيف المهرجان لأول مرة منذ إطلاقه سوقاً للمزارعين يعرضون خلاله منتجات العلامة التجارية التابعة للمركز «حصاد مزارعنا».

وقال ظافر راشد القاسمي مدير إدارة العمليات والتجارة: إن مشاركة «حصاد مزارعنا» في مهرجان مذاق أبوظبي راعياً رئيساً تعتبر خطوة هامة لتوسيع مساحة الترويج والانتشار كون المهرجان فرصة يتعرف الزوار من خلاله على منتجات حصاد مزارعنا، مشيراً إلى حرص المركز على مساندة ومساعدة أصحاب المزارع في أبوظبي بتسويق وترويج منتجاتهم بأفضل وأحدث الطرق الإبداعية.

أنشطة

ويشهد جناح المركز في المهرجان أنشطة وفعاليات مبتكرة وتفاعلية عدة خصصت لجميع أفراد العائلة، حيث تخصص مساحة للأطفال تقام فيها ورش عمل «المزارع الصغير» بجانب ركن لعرض بعض منتجات «حصاد مزارعنا» للترويج للزراعة المحلية، وإبراز مزايا المنتج المحلي، وعرض فيلم لتعريف الجمهور بالمركز ودوره في خدمة الزراعة المحلية والمجتمع.