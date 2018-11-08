«الوطني» يطلع على خدمات «الفجيرة لرعاية أصحاب الهمم»

المصدر: الفجيرة - البيان

اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي على الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، خلال زيارة ميدانية لمركز الفجيرة لرعاية أصحاب الهمم، ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وشارك في الزيارة كل من: حمد أحمد الرحومي، رئيس اللجنة، وسعيد صالح الرميثي، وسالم علي الشحي، عضوي اللجنة، كما شارك في الزيارة أحمد محمد الحمودي، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد حمد أحمد الرحومي، رئيس اللجنة، حرص اللجنة على الاطلاع عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والاستماع إليهم عن قرب، بهدف تقديم خدمات أفضل لهم، حيث إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للاعتناء بتلك الشريحة المهمة في المجتمع، ولكن نهدف إلى رفع جودة تلك الخدمات لتكون الأفضل على مستوى المنطقة والعالم.

وقال إن تلك الزيارات تثري نقاشات اللجنة للموضوع والتركيز على الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة، والخروج بتوصيات تلامس الواقع.