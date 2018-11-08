وفد الدولة يزور معرض الدفاع الدولي الثامن في جاكرتا

المصدر: جاكرتا - وام

زار اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمي، الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الدفاع، والوفد المرافق له، فعاليات معرض الدفاع الدولي الثامن، الذي انطلق أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ويستمر إلى 10 نوفمبر الجاري.

وتجول وفد وزارة الدفاع يرافقهم محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، في المعرض، وشملت جولتهم عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية البحرية، والبرية، والجوية، وفي مجال الأمن، حيث اطلع الوفد على أحدث تطورات ومنتجات شركات الصناعات الدفاعية المشاركة في المعرض.

وأشاد اللواء الهاشمي بأهمية المعرض على خريطة المعارض العالمية للدفاع.