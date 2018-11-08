رئيس وزراء سنغافورة يشيد بتجربة الإمارات في التعايش السلمي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح رئيس الوزراء السنغافوري لي حسين لونغ، فعاليات مؤتمر «مستقبل العقائد: القيم الدينية في عالم التعددية»، والذي ينظمه منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بالشراكة مع المجلس الإسلامي السنغافوري.

وأثنى رئيس الوزراء السنغافوري على جهود منتدى تعزيز السلم، وتجربته الملهمة في ترسيخ حوار الثقافات، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، الذي يعمل بدأب لإنقاذ المجتمعات من التطرف والإرهاب دون أن يسأل عن الأسباب.

وتحدث لونغ عن تجربة الإمارات في التعايش بوئام وسلام بين جميع مكوناتها الثقافية، وبين أن التجربة السنغافورية شبيهة بالتجربة الإماراتية، التي تحتضن منذ قيامها، تنويعات عرقية وإثنية وعقدية مذهلة، بحيث صارت تشكل لوحة متعددة الألوان، ولكنها متناسقة ومتناغمة بجمالها الإنساني الباهر، ما جعلها مهوى أفئدة الناس من كل جنسيات الأرض.

واستقبل رئيس الوزراء السنغافوري لي حسين لونغ وفد منتدى تعزيز السلم، الذي ضم كلاً من: الدكتور محمد مطر الكعبي أمين عام المنتدى، والدكتور حمزة يوسف نائب رئيس منتدى تعزيز السلم، والسفير الشيخ المحفوظ بن بيه، وخليفة مبارك الظاهري المدير التنفيذي في مركز الموطأ للدراسات والتعليم.