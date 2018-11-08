«كهرباء الشارقة» تبحث التعاون مع وفد إسباني

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفداً إسبانياً برئاسة أيتور كورتاجارينا مدير الطاقة بشركة تكناليا الإسبانية، وبحث معه أحدث التطورات العلمية والبحثية في مجال الطاقة، وتعزيز كفاءتها والحفاظ على البيئة والفرص المتاحة للتعاون في مجال البحوث والدراسات المشتركة، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، مستعرضاً خلال اللقاء برامج وخطط ومشروعات الهيئة، الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز دورها في مجال التنمية المستدامة.

وأكد أن الهيئة تسعى لتعزيز دور البحوث والتنمية في مجالات الطاقة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، حيث تسعى الهيئة للاعتماد على الإبداع والابتكار، وتعمل على تدريب الكوادر الوطنية لمواكبة ذلك في أعمال الصيانة والعمليات التشغيلية، بما يخدم استراتيجية الابتكار والإبداع في الهيئة، بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المرموقة المحلية والعالمية والشركات الرائدة.

رؤية

وأوضح، أن التعاون مع شركة تكناليا الإسبانية يهدف إلى دعم رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستدامة في إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها وخلق بيئة أعمال تشجع على الابتكار.