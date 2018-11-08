46 متحدثاً في مؤتمر ومعرض «دبي لأمراض وجراحة الأذن»

المصدر: دبي - البيان

افتتح الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات، أمس مؤتمر ومعرض دبي السادس لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، والذي يقام في مركز محمد بن راشد الأكاديمي الطبي بدبي، بمشاركة 46 متحدثاً و20 شركة وأكثر من 500 زائر ومشارك.

وقال الدكتور أحمد العمادي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:«تضم أجندة المؤتمر لهذا العام 11 جلسة علمية تناقش أحدث الدراسـات والمواضيـع المتعلقة بأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن من خلال أبرز المتحدثين والمحاضرين المحليين والعالميين، وتضم الأجندة ورشتي عمل متخصصتين لمناقشة وتدريب الأطباء المشاركين على أحدث ما توصل إليه الطب في مجال علم السمعيـات، وتشمل هذه الورش موضوع زراعة القوقعة السمعية وبرمجتها وكيفية التعامل مع اضطرابات السمع المركزية الدماغية».