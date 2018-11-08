1100 مستفيد من بطاقة سعادتي بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف محمد خليفة الزيودي مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة أن عدد المستفيدين من بطاقة سعادتي، التي تم إطلاقها في شهر فبراير من العام الجاري، بلغ 1100 موظف، بمشاركة 450 قطاعاً مختلفاً من فنادق ومحلات عطور ومكياج ومطاعم وسياحة والعديد غيرها، تم التوقيع معهم بتخفيضات تصل ما بين 20% حتى 52%.

وأشار الزيودي إلى أن البطاقة استقطبت مشاركات عدة من مختلف القطاعات التي بدورها ستحقق مزايا وعروضاً مميزة لحامليها، لافتاً إلى أنه تم التوقيع قبل يومين مع فندق شانغريلا المصنف 5 نجوم بنسبة خصم تفوق الـ 40% لأعضاء بطاقة سعادتي.