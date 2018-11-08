قبرص تكرم شيخة بنت سيف آل نهيان لدورها في دعم مرضى الثلاسيميا

المصدر: أبوظبي - البيان

كرمت السيدة الأولى في قبرص آندري أناستاسيادس، حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، العضوة الدائمة في الاتحاد الدولي للثلاسيميا نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا، وذلك خلال حفل عشاء أُقيم على شرفها والوفد المرافق، بحضور سلطان أحمد غانم السويدي سفير الدولة في قبرص، وبانوس أنجليزوس رئيس الاتحاد الدولي للثلاسيميا وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الإماراتي.

ويأتي التكريم تقديراً لدور الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان الإنساني البارز في دعم مرضى الثلاسيميا على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية وعلى تبنيهم برنامج جائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا، حيث إن الجائزة تعد الأولى على مستوى العالم في مجال الثلاسيميا وأمراض الهيموجلوبين، فضلاً عن كونها الجائزة الأكبر قيمة في هذا المجال.

وقامت الشيخة شيخة والوفد المرافق بزيارة مركز الثلاسيميا في قبرص، وتجولت في أقسام المركز وتعرفت على مرضى الثلاسيميا وذويهم، وكذلك الكادرين الطبي والإداري في المركز وعلى أفضل المعايير المتبعة لعلاج المرضى.