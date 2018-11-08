خبراء ينصحون بفحص سنوي بعد الـ 50 للكشف عن الأورام

المصدر: أبوظبي - البيان

شدد خبراء ومختصون في المختبر المرجعي الوطني ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، التابعين لشبكة مبادلة المتكاملة من مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، على أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستات لدى جميع الرجال، لا سيما أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي لهذا المرض، ونصح الخبراء الرجال فوق الـ 50 عاماً بإجراء فحص سنوي للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

ويُعتبر الكشف المبكر مفتاح الفوز في المعركة ضد سرطان البروستات، إذ لا يحتاج المريض عندما يكون المرض في مراحله الأولى إلاّ إلى علاج أخف شدّة، كما يرتفع لديه معدل النجاة والبقاء على قيد الحياة بما يقترب من 100% لكنه إذا تُرك دون أن يتم اكتشافه وسُمح له بالانتشار إلى مناطق أخرى في الجسم، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات عندها ينخفض بشكل كبير إلى 30%.

وشدّد الدكتور وليد حسن أخصائي أورام المسالك البولية في معهد الجراحة الدقيقة بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، على أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستات، معرباً عن أسفه بأن يتم تشخيص إصابة بعض الرجال بهذا المرض في مراحل متأخرة لا يمكن علاجه عندها.