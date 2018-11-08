حالة الطقس في الإمارات حتى الاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للارصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من الخميس الى الاثنين غائما بوجه عام مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية والشمالية يوم الاثنين.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس خلال تلك الفترة:

الخميس: صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية الضعيفة شرقاً بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة: رطب على السواحل ويحتمل تشكل الضباب الخفيف صباحاً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وستكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: رطب على السواحل يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وتنشط الرياح بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار غرباً، وستكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر، والبحر متوسط الموج يضطرب غرباً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة غربا وتنشط الرياح بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر. والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الاثنين: غائم جزئياً إلى غائم ويحتمل سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية والشمالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر. والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.