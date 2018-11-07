رأس الخيمة تطلق عمليات تشييد 3 مشاريع لعشاق المغامرة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن إطلاق الأعمال الإنشائية لتشييد ثلاثة مشاريع لعشاق المغامرة في قمة جبل جيس وتضم "منتزه تورو فيردي للمغامرات" ضمن "جولة المسار الانزلاقي"، والمقرر افتتاحه خلال شهر فبراير من العام المقبل، بالإضافة لمشروعي (Bull Maze) و(Climbing Tower) خلال الربع الثاني 2019، كمنتجات سياحية جديدة تعزز مكانة الإمارة كإحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يضيف مشروع "منتزه تورو فيردي للمغامرات" تجربة استثنائية جديدة كامتداد لمغامرة "جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم" الذي يمتد إلى 2.8 كيلو متر، ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها إمارة رأس الخيمة لتوسيع وتطوير محفظتها المتنامية من وجهات ومنشآت المغامرات ترسيخاً لمكانتها كوجهة مفضلة لسياحة المغامرات في المنطقة.

وأشار إلى أن مشروع "جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم" خاض تجربته أكثر من 18 ألف مغامر منذ بداية العام الجاري، كما سيتم البدء بالعمليات الإنشائية الخاصة بأول مخيم جبلي فاخر يضم 47 فيلا إضافة إلى أكاديمية لتعليم مهارات العيش في البراري خلال الربع الأول 2019.

وأضاف مطر: مع ارتفاع أعداد زوار إمارة رأس الخيمة من الأسواق الدولية بنسبة 11.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، تمضي الإمارة قدماً على المسار الصحيح لاغتنام النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع سياحة المغامرات العالمي، وذلك عبر طرح مجموعة جديدة من المنتجات والخيارات المبتكرة التي تتمتع بجاذبية متميزة على المستويين المحلي والدولي.

وتابع: يسعدنا الإعلان عن انطلاق العمليات الإنشائية لتجارب المغامرة الجديدة ضمن منتزه المغامرات في جبل جيس، والذي يأتي تأكيداً على الأهمية التي نوليها لسياحة المغامرات كعنصر محوري لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة، وفي ظل ما نشهده من ارتفاع متزايد في أعداد زوار رأس الخيمة عاماً بعد عام، فان إضافة المعالم السياحية الجديدة يمثل جانباً بالغ الأهمية لترسيخ الموقع المتميز الذي تتمتع به إمارة رأس الخيمة على خارطة السياحة العالمية.

وأكد مطر: نحن على ثقة بأن افتتاح منتزه المغامرات المطوّر مع نهاية الربع الأول من عام 2019 سيأتي بمثابة خطوة إضافية نحو التحول إلى وجهة عالمية رائدة قادرة على استقطاب 3 ملايين زائر بحلول العام 2025.

مشاريع التحدي

قال ريكاردو ليزانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في "تورو فيردي": يسعدنا انطلاق العمليات الإنشائية في المغامرات الثلاث الجديدة والمشوقة تحت مسمى "جولة المسار الانزلاقي" المقرر افتتاحها في فبراير 2019، وستضم 7 مسارات انزلاقية وترتبط ببعضها بعضاً بواسطة جسور معلقة وكابلات هابطة ومنصات مبتكرة تشبه أعشاش الطيور، لتوفير أكبر قدر ممكن من التشابه مع الطبيعة والقرب منها.

وأضاف: تضم التجربة الثانية (Bull Maze) في حديقة منصة المشاهدة والمتوقع إطلاقها في الربع الثاني من العام المقبل، 35 عائقاً معلقاً في الهواء موزعة على ثلاثة طوابق بارتفاع 20 متراً، لتتيح للمغامرين إطلاق قدراتهم الكامنة وتحدي أنفسهم.

وتضم المغامرة الثالثة، (Climbing Tower) في حديقة منصة المشاهدة أيضاً، مجموعة متنوعة من الأنشطة بدءاً من تجارب التسلق السهلة للصغار إلى السلالم الحلزونية والقفز الحر باستخدام أحدث التقنيات، لاختبار قدرات الباحثين عن أكثر المغامرات تشويقاً، ومن المقرر افتتاحها في الربع الثاني 2019.

وبإمكان زوار وسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول بسهولة إلى أعلى قمة جبلية على مستوى الدولة بفضل خدمة الحافلات التي تنقلهم إلى قلب الوجهة، لتتيح للجميع وصولاً سهلاً إلى أطول مسار انزلاقي في العالم وإلى حديقة منصة المشاهدة، ومنتزه المغامرات.