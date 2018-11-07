محمد بن زايد: أبوظبي تواصل ترسيخ حضورها القوي مقصداً سياحياً عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

تجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مشروع «ع البحر» الترفيهي على كورنيش أبوظبي، واطلع على مرافقه وخدماته المتنوعة.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «اطلعنا اليوم (أمس) على مرافق مشروع «ع البحر» على كورنيش أبوظبي.. عجلة تطوير المناطق الترفيهية وتوفير افضل الوجهات المتكاملة للعائلات والزوار لن تتوقف بعون الله لجعل عاصمتنا وجهة مفضلة ومقصداً عالمياً».

وتعرف سموه إلى تجهيزات ومكونات المشروع الذي يضم 20 مطعماً ومقهى ومتاجر عالمية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمراكز والمرافق العائلية والرياضية التي تدعم أسلوب الحياة الصحية، منها ملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية وصالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق ومنطقة لعب للأطفال، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتواصلة التي تثري ما توفره الوجهة من خدمات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، إن اهتمام أبوظبي بالمشاريع السياحية والترفيهية يُعدّ من أولوياتها لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة ودعم مستقبل هذا القطاع الحيوي المهم، مشيراً إلى أن أبوظبي تواصل ترسيخ حضورها القوي على صعيد صناعة سياحة الترفيه لتصبح وجهة مفضلة ومقصداً عالمياً للسياح.

وأكد سموه النظرة الاستشرافية للحكومة من أجل تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، انسجاماً مع رؤية أبوظبي التنموية في توجيه الاستثمار بمجال البنية التحتية السياحية، وبناء مرافق سياحية وترفيهية عائلية متكاملة وتطويرها وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وظفت إمكاناتها كافة في سبيل تحقيق السعادة والرفاه لمواطنيها والمقيمين والسياح القادمين إلى أرضها.

وخلال جولته التفقدية، توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عدد من مرتادي الموقع، وتبادل معهم التحية والأحاديث الودية، حيث عبّروا عن سعادتهم بلقاء سموه.

رافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وفلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عضو المجلس التنفيذي، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»، إن المشروع يقدّم تجارب وأجواء متميزة لسكان أبوظبي وزوارها، مشيراً إلى أنه وجهة سياحية ترفيهية للعائلات تشكّل إضافة نوعية مهمة للمرافق الحيوية في إمارة أبوظبي.

يُذكر أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «ع البحر» ــ الذي يمتد على مساحة 80 ألف متر مربع ــ جرى خلال شهر مارس عام 2018، فيما أعلنت «ميرال»، مطوّر الوجهات في أبوظبي، اكتمال المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر سبتمبر الماضي.