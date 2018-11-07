«طرق دبي» تخصّص ريع 6 أرقام مميزة للأعمال الخيرية في مزادها

المصدر: دبي - البيان

خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ريع 6 لوحات مميّزة تحمل الفئة (Z) تمثّل محطات تاريخية مهمة في حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طَيّبَ الله ثراه، للأعمال الخيرية، وذلك خلال مزاد «عام زايد» العلني، الذي تعتزم هيئة الطرق والمواصلات تنظيمه في 17 نوفمبر الجاري.

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة ستطرح في هذا المزاد العلني 80 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا للفئات (J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,X)، منها الأرقام الستة المُمَيّزة من فئة (Z) ، كما سيتم خلال المزاد طرح اللوحة المميّزة ثنائية الرقم والفئة وهي (AA88).

وسَيُنَظَّمُ المزاد 17 نوفمبر الجاري في فندق هيلتون مدينة الحبتور في دبي من الساعة 2:00 ظهراً وحتى الساعة 4:30 عصراً، وسَيُفتَحُ التسجيل فيه يوم الأحد 11 نوفمبر الجاري.

والأرقام الستة المميّزة التاريخية التي سَيُخَصَّصُ ريعها للأعمال الخيرية هي: (Z1918) ويرمز هذا الرقم إلى العام الذي وُلِدَ فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأما الرقم (Z1946) فيرمز إلى تاريخ تولي الشيخ زايد حكم مدينة العين، تلك المدينة التي عانت شح المياه وندرتها، والتي حوّلها بحكمته ورؤيته التنموية الشاملة إلى واحة غنّاء ومدينة عصرية.

ويرمز الرقمان (Z1968) و (Z68) إلى عام لقاء السميح وهو تاريخ أول لقاء بين المغفور لهما الشيخ زايد وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، بهدف توحيد جميع الإمارات على ساحل الخليج، لتأسيس دولة قوية عظيمة.

وأما (Z1971) فيرمز إلى عام قيام الاتحاد ورفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة. وقد كان يوما تاريخيا لأبناء المنطقة الذين يجمعهم تاريخ وموروث ثقافي مشترك، تبلور تحت راية الاتحاد.

كما أن الرقم المميّز السادس هو (Z2018)، الذي يُمَثِّلُ ذكرى مئوية زايد وهو عام زايد، الذي نحتفل فيه ونستذكر من خلاله مآثر المغفور له وإنجازاته، التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى وما قدمته يده البيضاء من خيرات تعدت حدود الإمارات إلى المنطقة والعالم أجمع.