حملة تفتيش مفاجئ على المباني ذات الخطورة العالية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أطلقت إدارة الدفاع المدني حملة تفتيش مفاجئ على المباني ذات الخطورة العالية بالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بحسب المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين الذي أكد أنه تم تشكيل لجنة دائمة مشتركة برئاسة وعضوية كل من بلدية أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية للتفتيش المفاجئ على المباني ذات الخطورة العالية.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين متابعة تنفيذ التدابير الوقائية ومتطلبات الحماية الذاتية للمنشآت والمصانع والمؤسسات، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي سوف تقوم بها اللجنة المشكلة للإشراف والتفتيش المفاجئ على المنشآت بالمناطق الصناعية للوقوف على تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة بها والاطلاع على أساليب التخزين والتأكد من الالتزام بصيانة المنشآت والمباني ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة.

ولفت إلى أن اللجنة سوف تكشف عن المخالفات بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة، وأن أنظمة السلامة وإنذار الحريق المثبتة في المباني يتم صيانتها ضمن برنامج منتظم من بصورة دورية من أجل ضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير المعمول بها بالدفاع المدني، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة.

مبينا أن اللجنة سوف تقوم بتنفيذ مهامها، كما سترفع تقاريرها بشكل دوري عن الزيارات التي قامت بها في المنشآت والمباني كافة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها من قبل اللجنة المشتركة.