بحث التعاون بين جامعة الشارقة و«الإمارات الإسلامي»

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وفداً من مصرف الإمارات الإسلامي المكوّن من الأستاذة عواطف عبدالرحيم الهرمودي مدير عام الإدارة التنفيذية، والأستاذ محمد الشاعر المدير الإقليمي للفروع في الشارقة والإمارات الشمالية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين جامعة الشارقة والإمارات الإسلامي، منها الدعم المادي للطلاب غير القادرين بالجامعة.

ورحب الدكتور صلاح طاهر الحاج بالوفد الزائر، مؤكداً حرص جامعة الشارقة على فتح آفاق جديدة من التعاون، وتعزيز الشراكة مع كافة فئات وهيئات المجتمع المحلي، بما يؤدي إلى تحقيق رؤية الجامعة في خدمة المجتمع.

من جانبها، قالت عواطف الهرمودي: «احتفاءً بالإرث الإنساني الذي غرسه فينا الأب المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يسرنا تعزيز علاقات التعاون مع جامعة الشارقة، وتوفير الدعم والمساعدة عبر«صندوق الإمارات الإسلامي الخيري».