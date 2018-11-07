16 حافلة و3 مركبات لنقل «أصحاب الهمم» في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أوضح محمد معين آل علي مدير المواصلات المدرسية في منطقة العين لـ«البيان» أن مؤسسة مواصلات الإمارات وفّرت 16 حافلة و3 مركبات خاصة لنقل 17 طالباً وطالبة من فئة «أصحاب الهمم» في العين، ضمن 883 حافلة للنقل المدرسي.

وأكد أن الحافلات والمركبات المخصصة لفئة «أصحاب الهمم» تقدم نقلاً آمناً ومريحاً لهم، وذلك انطلاقاً من ضرورة تمكين أفراد هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتعزيز دورهم في إتمام تعليمهم، إلى جانب حرص المؤسسة على الوفاء بالأدوار الوطنية والمهام المجتمعية التي تفخر دائماً بأدائها وإنجازها.

وقال آل علي: «تم تدريب السائقين والمشرفات والبُدلاء على آلية نقل الطلاب والطالبات من فئة أصحاب الهمم الذين يستخدمون حافلات مدرسية مجهزة برافعة الكراسي. كما تم تدريبهم على كيفية التعامل مع فئة أصحاب الهمم أثناء نقلهم من مكان إلى آخر، وتدريبهم أيضاً على كيفية استخدام مختلف الأدوات والتجهيزات الخاصة بالسلامة.

والتدريب على عملية إخلاء الحافلة من طلبة أصحاب الهمم في حالات الطوارئ، وكيفية التعامل مع فئة الطلبة باختلاف إعاقاتهم، واختيار الأماكن المناسبة لوقوف الحافلة وصعود ونزول الطلبة».

تسهيل

كما أشار آل علي إلى أن إدارة مواصلات منطقة العين تحرص على تسهيل تنقلات الطلاب والطالبات من فئة أصحاب الهمم لاسيما الإعاقة الحركية، بصورة خاصة، وذلك باعتماد المواصفات الفنية اللازمة لاستخدام الكراسي المتحركة في حافلات مؤسسة مواصلات الإمارات من خلال توفير رافعات الكراسي لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة الحركية على دخول الحافلة والخروج منها بكل يسر وسهولة.

وأضاف: «كما تم تزويد تلك الحافلات والمركبات بأحدث التجهيزات المتخصصة لتسهيل التنقل لهذه الفئة المجتمعية المهمة، إضافة إلى تزويدها بكاميرات بمجمل 7 كاميرات في كل حافلة مرتبطة بشكل مباشر بنظام خاص مع مؤسسة مواصلات الإمارات بفرعها بمزيد في منطقة العين».