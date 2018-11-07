«باسبورت إندكس»: الإمارات ألهمت دول العالم تعزيز جوازات سفرها

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العلمية أن الصعود الناجح لقوة جواز السفر الإماراتي ألهم دول العالم تعزيز جوازات سفرها وزيادة حضورها العالمي، كما أنه يترجم بجلاء قوة الدبلوماسية الإيجابية التي تبذلها دولة الإمارات حول العالم.

وأوضح المؤشر أنه منذ إنشاء المؤشر الذي يقيس قوة جوازات السفر كدراسة حالة، أصبح صعود الجواز الإماراتي من أكثر الأمثلة إثارة للاهتمام لتحقيق هدف وطني ناجح، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تحتفل في دولة الإمارات بفوزها وتضع هدفاً جديداً ليصبح جواز سفرها أكثر جوازات السفر قوة في العالم، يتم استلهام دول أخرى لتبني مبادرات مماثلة والانضمام إلى هذا التوجّه لخلق مستقبل أكثر تمكّناً وقوة لجوازات سفرهم.

وذكر تقرير نشره «باسبورت إندكس» أن دولة الإمارات ودبلوماسيتها الإيجابية ساهمت بقدر كبير في تعزيز قوة جواز السفر، حيث يتيح الجواز وفق آخر تحديث للمؤشر أمس دخول 163 دولة حالياً من دون تأشيرة مسبقة، بفضل الجهود الدبلوماسية واتفاقيات تبادل وتيسير التأشيرات التي تم توقيعها مؤخراً مع كل من المكسيك وليبيريا وسيراليون وغيرها، ما مكّن مواطني الإمارات من زيارة أكثر من 80٪ من دول العالم من دون تأشيرة أو مع تأشيرة عند الوصول.

نجاح

بدوره أكد أرماند آرتون، رئيس شركة آرتون كابيتال مؤسس مؤشر الجوازات العالمي «باسبورت إندكس»، أن نجاح مبادرة دولة الإمارات بإثبات قوة جواز سفر أبنائها أصبح شاهداً على الدول الأخرى، ما يترجم قوة الدبلوماسية الإيجابية التي تبذلها الإمارات، الأمر الذي يدفع المزيد من الدول لكي تولي أهمية لقوة جوازات سفر أبنائها، وتعزيز مدى حرية تنقل المواطنين في جميع أنحاء العالم.

دعم

وأوضح آرتون أنه بالتوازي مع مبادرة قوة الجوازات، تقدم رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعماً إضافياً لتعزيز الوجود العالمي على الساحة الدولية بهدف جعل الإمارات من أفضل البلدان في العالم، مستندة إلى مجموعة من الركائز الأساسية الخاصة بتطوير البيئة والبنية التحتية المُستدامة، والاقتصاد التنافسي، والمجتمع المترابط والحفاظ على الهوية، والمجتمع الآمن والقضاء العادل ونظام التعليم من الدرجة الأولى، وكذلك الرعاية الصحية من الطراز العالمي.

وذكر تقرير المؤشر العالمي أن دولة الإمارات لعبت دوراً في تشجيع الدول الأخرى على تطوير وتعزيز جوازات سفرهم وتعزيز حضورهم العالمي في عالم اليوم، حيث تتجاوز قوة جوازات السفر الهوية، وبدلاً من ذلك أصبحت واحدة من أهم الأدوات للتأثير على الفرص العالمية والتنقل ونوعية الحياة.

وأوضح التقرير أن كون الجواز الإماراتي أصبح أقوى جواز سفر في دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن كافياً، فقد كان هدف الإمارات أعلى بكثير من ذلك، فمنذ تأسيس مبادرة قوة الجوازات، قام دليل الجوازات بمتابعة وتوثيق تطور جواز السفر الإماراتي عن كثب، وحيث إن هدفهم من الارتفاع ضمن أفضل 5 جوازات في العالم تم تحقيقه قبل 3 سنوات، فإن زخم الإمارات القوي يطمح الآن في الوصول إلى القمة.