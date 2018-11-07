7 متنافسات في ثالث أيام مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: دبي - رامي عايش

واصلت مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم فعاليات يومها الثالث باختبار 7 متسابقات بحضور إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية ورجال الأعمال، ورعاة اليوم الثالث وأولياء أمور المتسابقات، وجمع من الحضور المهتمين والمتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية.

وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «إن الدائرة تنظر باهتمام كبير إلى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كشريك استراتيجي، وأن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم من أهم المسابقات العالمية لتحفيز الشباب المسلم والناشئة من الجنسين على حفظ كتاب الله تعالى وتداول علومه من ترتيل وتجويد»، مبيناً أن المشاركات المتنوعة للمشاركين من شتى دول العالم جعلها حدثاً مهماً يستوجب الدعم والرعاية.

وتنافست في اليوم الثالث للمسابقة كل من خولة عزوز من الجزائر، وخنساء حسين أحمد من كينيا، وفاتمات مغوميدوف من داغستان، وساجدة محمود علي العوضي من الأردن، ورحمة بامواييرا كاسوما من أوغندا، وزينب نازا محمد ناليم من سريلانكا، وحواء محمد وعيس من جيبوتي.

وتحصل الفائزة بالمركز الأول على 250 ألف درهم، وتحصل الفائزة بالمركز الثاني على 200 ألف درهم، فيما تحصل الفائزة بالمركز الثالث على 150 ألف درهم.