«كهرباء دبي» تنال جائزتين في «أسبوع تجربة المتعاملين»

المصدر: دبي - البيان

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة تميزها في إثراء تجربة المتعاملين عبر تلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم، انسجاماً مع رؤيتها بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، بحصولها على جائزتين مرموقتين ضمن جوائز مؤتمر «أسبوع تجربة المتعاملين - الشرق الأوسط» الذي نظمته مؤسسة «سي إكس نتوورك» العالمية مؤخراً في فندق الميدان بدبي.

وتسلم الجائزتين، خلال حفل تسليم الجوائز المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، بحضور كل من محمد سالم المانع، نائب الرئيس خدمات الفواتير - إدارة خدمات الفواتير، وصالح المرزوقي، رئيس إسعاد المتعاملين - إدارة إسعاد المتعاملين، وعدد من المسؤولين وفرق العمل المعنية بالهيئة.

وحصدت الهيئة جائزة «أفضل قائد لتجربة المتعاملين 2018» وفاز بها المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، تقديراً لجهود الهيئة في تعزيز تجربة المتعاملين من خلال التميز في تقديم الخدمات الذكية وإطلاق البرامج والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الابتكار واستشراف المستقبل في جميع القطاعات؛ وجائزة «الاستخدام الأمثل للأتمتة في إشراك المتعاملين» عن مبادرة «خطوة» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بخدمتي تشغيل وإيقاف الكهرباء والمياه دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات الذكية لدفع الفواتير.

دعم

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بحصول الهيئة على الجائزتين، بما يدعم مسيرة تميزها في إثراء تجربة المتعاملين، ويشكل إضافة قيمة لسجلها الحافل بالإنجازات لا سيما في مجال إسعاد المعنيين وتحقيق راحتهم.

وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببناء حكومة المستقبل واستشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات، والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات من أجل إسعاد الناس، وتحقيقاً لمستهدفات مئوية الإمارات 2071 والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لا تدخر الهيئة جهداً في سبيل تعزيز تجربة متعامليها من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها وتقديم خدمات ذكية ومبتكرة وسريعة، وأنظمة سلسة ومتكاملة ومترابطة، عبر قنوات ذكية في أي وقت ومن أي مكان، وفق أعلى معدلات الجودة والتوافرية والاعتمادية، بما يسهم في جعل تجربة الحياة في دبي التجربة الأفضل عالمياً».

وأضاف: "رسخت الهيئة مكانتها بين كبرى المؤسسات الخدماتية حول العالم، من خلال التحسين المستمر لخدماتها بناءً على دراسات تفصيلية لاحتياجات المتعاملين، وعبر تبني الابتكار في جميع قطاعات الهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التقنية العالمية، دعماً لمبادرة (دبي 10X) للانتقال بإمارة دبي نحو ريادة المستقبل، وأن تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي.

وقد حققت بذلك تصنيف خمسة نجوم لجميع مراكزها في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات (TISSE)، كما بلغت نسبة مؤشر السعادة اللحظي 97% بنهاية الربع الثاني من 2018 لمراكز إسعاد المتعاملين.

مستويات

وقدصممت الهيئة مراكزها لتكون صديقة لأصحاب الهمم محققة أعلى مستويات المطابقة مع المعايير الدولية، تحقيقاً لرؤيتها في مجال المسؤولية المجتمعية وإدماج أصحاب الهمم في المجتمع، وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها تذليل جميع العراقيل التي قد تعترض طريق انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

7 نجوم

قال سعيد الطاير إن الهيئة تسعى باستمرار للوصول إلى تقديم خدمات نوعية من فئة السبع نجوم في مراكز إسعاد المتعاملين لتكون مركز للإبداع والتطوير انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، وتأتي مبادرة مراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين تجسيداً عملياً لهذا التوجه، اتساقاً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تمثل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وجهود الهيئة الرامية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء؛ حيث تعتمد مراكز المستقبل التابعة للهيئة في كل من مول ابن بطوطة، ومركز دبي فيستيفال سيتي، وسوق التنين 2، على الذكاء الاصطناعي والروبوتات.