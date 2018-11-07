«دبي للإحصاء» يحصد 7 جوائز من «وادي السيليكون» الأميركية

المصدر: دبي ـ البيان

منحت منظمة وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأميركية مركز دبي للإحصاء 7 جوائز من جوائز غولدن بريج Golden Bridge Awards لعام 2018 بما فيها الجائزة الكبرى، وذلك في دورتها العاشرة تحت شعار «الأعمال والابتكار»، ويعد هذا الإنجاز إنجازاً قياسياً جديداً لمركز دبي للإحصاء، حيث يُعد أول جهة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على الجائزة الكبرى لغولدن بريدج.

وتعتبر غولدن بريج إحدى الجوائز العالمية المرموقة، وهي الجائزة الأكبر التي تصدرها منظمة وادي السيليكون التي تعد عاصمة التقنية والتكنولوجيا والابتكار وصناعة المستقبل في العالم، حيث تستضيف المقرات الرئيسية آلاف الشركات العملاقة رائدة التكنولوجيا المتقدمة، ومنها تنطلق مشاريع وأفكار وابتكارات عملاقة وخطط وأبحاث مستقبلية.

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «نُهدي هذا الإنجاز العالمي لقيادتنا الرشيدة، فهي مَنْ رسمت لنا الرؤية الطموحة والسياسات البناءة، وقدمت لنا الدعم والتوجيهات السديدة التي مهَّدت لنا كمؤسسة حكومية طريق التميز والابتكار والسعي الحثيث لصناعة السعادة».

وأضاف المهيري: «أفخر بفريق العمل بمركز دبي للإحصاء الذي يستوعب تماماً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعمل جاهداً وبكل تفانٍ وإبداع للمساهمة في تحقيقها»، مضيفاً أن فريق العمل في المركز تسوده روح إيجابية عالية وثقافة مؤسسية مبنية على الإبداع والإتقان وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، هذا إلى جانب ثقافة السعادة والإيجابية التي تسهم بشكل رئيس في النتائج المؤسسية الإيجابية.

من جهتها قالت سان مدان، مساعد رئيس جوائز غولدن بريج: «أشاد المحكمون بجودة وعمق الأعمال المقدمة من مركز دبي للإحصاء، التي أظهرت مستوى متميزاً للغاية في مجالات مختلفة وفئات عدة أثبتت قدرات المركز وأداءه».

وقد حصد مركز دبي للإحصاء الجائزة الكبرى التي تُمنح لإحدى عشرة جهة على مستوى العالم ليكون بذلك أول جهة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على الجائزة الكبرى لغولدن بريدج، كما فاز بالجائزة الذهبية (المركز الأول) بفئة الابتكار في تكنولوجيا المعلومات وذلك عن منظومة الإحصاء الذكي، وفاز المركز بالجائزة الذهبية بفئة «أفضل مكان للعمل» بعد تحقيقه نجاحات ونتائج متميزة في السعادة والتناغم الوظيفي خلال السنوات السابقة.

كما فاز مجلس السعادة والإيجابية في المركز بالجائزة الذهبية لأفضل فريق عمل مساند الذي أسهم في تحقيق أعلى مستويات السعادة في بيئة العمل، وفي مجال إدارة الموارد البشرية أيضاً حصد مركز دبي للإحصاء الجائزة الذهبية، وحصدت منظومة الإحصاء الذكي كذلك الجائزة الذهبية كأفضل إنجاز في مجال تقنية المعلومات، وفاز المركز بالجائزة الفضية بفئة أفضل مؤسسة لعام 2018، وبذلك يكون المركز قد وصل إلى الجائزة رقم 55 تتنوع بين جوائز عالمية وإقليمية ومحلية في مجالات إحصائية وإدارية.