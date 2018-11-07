مؤتمر استدامة مواد البناء يستشرف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي المؤتمر العالمي السادس لاستدامة مواد البناء تحت عنوان «استشراف المستقبل في مجال تقنيات البناء المتقدمة» والذي يختتم أعماله اليوم في فندق كونراد دبي بحضور خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، وعدد كبير من الباحثين والمهتمين في مجال استدامة مواد البناء.

وأكد العوضي خلال افتتاح أعمال المؤتمر على الدور المحوري الذي تقوم به بلدية دبي في مجال استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، والتي انعكس استخدامها إيجاباً على خدمات فحص ومنح شهادات علامة المطابقة للمواد والمنتجات وأنظمة البناء، مما كان له الأثر الكبير في تطوير أداء قطاع الإنشاءات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مشيراً إلى أن المؤتمر قد ركز هذا العام على وسائل استشراف المستقبل من حيث إيجاد البدائل والتقنيات الذكية في تطوير المواد والمنتجات وأنظمة البناء.

وأضاف العوضي أن هذا المؤتمر يسهم في تعزيز سبل الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية وفرص التطوير التي يتم طرحها من خلال المشاركين في هذا اللقاء العلمي المتميز. وافتتح العوضي المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي شهد مشاركة عدد من المؤسسات والشركات في مجال استدامة مواد البناء.