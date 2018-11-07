مواطنون: مشاركتنا ترجمة لثقة القيادة بالشعب

المصدر: عجمان - أسامة أحمد، رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أعرب مواطنون عن فخرهم واعتزازهم بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الجمهور إلى ترشيح الإنجازات والمشاريع التي يرون أنها أثرت في مسيرة الإمارات لتكريمها في حفل «أوائل الإمارات».

مؤكدين أن ذلك يُعد ترجمة فعلية لثقة القيادة الرشيدة بالشعب، كما أن التكريم بهذه المنهجية الجديدة التي تبعث التنافس بين فرق العمل والمؤسسات من أجل تقديم الأفضل في نفع المجتمع هو نوع من الإبداع والابتكار والتميز في المشاركة المجتمعية.

تقدير

وقال عبدالعزيز الجسمي: «إن القيادة الرشيدة درجت على تكريم المميزين من أبناء الوطن الذين أسهموا في مجالات متنوعة؛ وذلك تأكيداً على تقدير الدولة لعطاء الإنسان أينما كان موقعه، وتأتي مبادرة أوائل الإمارات استكمالاً لنهج القيادة الرشيدة لتوسيع المشاركة والكشف عن أصحاب المشاريع الرائدة في الدولة».

وأعرب محمد سعيد النعيمي عن فخره واعتزازه بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجمهورَ لاختيار المشاريع الرائدة في الدولة لتكريم أصحابها وفرق العمل، مشيراً إلى أن ذلك ترجمة فعلية لحرص واهتمام القيادة الرشيدة بالمشاركة الشعبية في كافة القرارات.

وأكد النعيمي اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تكريم الإنجازات؛ وذلك تحفيزاً للآخرين للعمل من أجل رفع راية الوطن عالية في جميع المحافل وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة.

بدوره قال أحمد إبراهيم سبيعان: «ونحن في عام زايد تستمر سيرته الجميلة في إحياء ما كان يحبه ويوصينا عليه، وتأتي دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استمراراً لهذا النهج وتطبيقاً للقيم التي دعا إليها المغفور له بإذن الله مؤسس دولتنا زايد الخير والعطاء، فتكريم أوائل الإمارات بهذه المنهجية الجديدة يبعث التنافس بين فرق العمل والمؤسسات من أجل تقديم الأفضل».

وقالت سهيلة مبارك الوالي: «عوَّدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المبادرات الخلاقة التي تؤكد مكانة الشعب في قلوب قيادتنا الرشيدة سيراً على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، الذي يتردد اسمه دائماً من خلال الأعمال التي ينفذها أبناء الإمارات».