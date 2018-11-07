100 جالية تشارك في مسيرة التسامح الجمعة المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تستعد وزارة التسامح بالتعاون مع طيران الاتحاد لإطلاق «مسيرة التسامح» التي تنطلق بحديقة أم الإمارات يوم الجمعة المقبل عند الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتزامن مع انطلاق فعاليات «المهرجان الوطني للتسامح» الذي تنظمه وزارة التسامح بمشاركة أكثر من 120 جهة اتحادية ومحلية وخاصة على مستوى الدولة، وما يصاحبها من فعاليات وبرامج ومبادرات، حيث وصل حجم طلبات المشاركة في المسيرة من الجاليات المقيمة كافة على أرض الدولة إلى أكثر من 100 جالية، لتكون المسيرة تعبيرا رمزيا عن مجتمع الإمارات بفئاته كافة، كمجتمع متسامح ويجيد ثقافة الحوار والتعايش.

تعددية

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح «إن رسالة التعايش والتسامح التي تحملها دولة الإمارات إلى العالم لا تستثني أحداً فهي موجهة للجميع في الداخل والخارج، للمواطنين والمقيمين، وإلى الأفراد والمؤسسات وكذلك للأسر كبارا وصغارا.

مؤكدا أن هدف الوزارة الأول هو تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً ونبذ العنف والتطرف والكراهية، بالوسائل المتاحة كافة، وذلك من خلال البرامج والمبادرات المحلية والعالمية التي تنظمها على مدار العام وفي القلب منها المهرجان الوطني للتسامح».

وأكد معاليه أن المسيرة تهدف إلى دعم وتعزيز قيم التسامح والإنسانية بين مختلف الأديان والجنسيات في العالم، كما تهدف إلى تقديم صورة مجتمعية رائعة عن الوضع الحالي للحياة داخل الدولة، والتي تتمثل في التضامن والتعايش المجتمعي بين مختلف فئاته بما يمثل حالة فريدة على المستوى العالمي مشيرا إلى حرص الوزارة على مشاركة كل الفئات بمختلف الأديان والألوان والأعراق والجنسيات معا، مؤكدا أن عدد الجاليات التي طلبت المشاركة في المسيرة تجاوز المائة حنى الآن، وينتظر أن يرتفع هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل

وأوضح معاليه أنه اطلع على كافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمسيرة التي تشارك بها القيادات المجتمعية والفكرية بالإمارات إضافة إلى عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، حيث لا يتجاوز طول المسافة التي ستقطعها المسيرة كيلومترين حرصا على إتاحة الفرصة للجميع بما في ذلك أصحاب الهمم.

كما اطمأن معاليه على توافر كافة الخدمات اللوجستية حيث تكون متاحة أمام المشاركين، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الفئات كافة للمشاركة بما في ذلك الأسر والأفراد وطلاب المدارس والجامعات وغيرهم من فئات المجتمع لأننا نعتبره يوما نتوحد فيه جميعا دعما للتسامح والتعايش والسلام الاجتماعي وقبول الآخر.

مهرجان

ونبه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن المسيرة تعد أحد أهم الفعاليات الكبرى التي تنظمها وزارة التسامح ضمن المهرجان الوطني للتسامح الذي ينطلق في 9 من نوفمبر ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه تحت شعار «على نهج زايد»، مؤكدا أن حديقة أم الإمارات بأبوظبي ستحتضن الجانب الأكبر من الفعاليات، إضافة إلى جسر التسامح بدبي، وأنه تم إعداد الفعاليات والبرامج كافة لتناسب جميع الفئات دون استثناء لأن هدف الوزارة أن تكون للجميع وأن يتواصل دورها بتكامل جهود الجميع داعيا الجاليات المقيمة كافة على أرض الدولة للمشاركة بمسيرة التسامح.

إشادة

وأشاد معاليه بالتعاون مع طيران الاتحاد لإنجاز هذه الفعالية، والدعم الكبير الذي تقدمه الجهات والهيئات والدوائر المحلية كافة بإمارة أبوظبي لإنجاح المسيرة، بما في ذلك الإدارة المسؤولة عن حديقة أم الإمارات.

مؤكدا أن وزارة التسامح تعمل دائما على ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كموطن للتسامح والتعايش وإبراز سعيها المتواصل لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والجنسيات والأديان التي تشكل النسيج المجتمعي المتماسك في الدولة، منبها إلى ضرورة أن تصل رسالة الإمارات المتسامحة إلى كل العالم والمتمثلة في احترام التعددية الثقافية وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف والعصبية والتمييز والكراهية.