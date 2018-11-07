عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان تعالج 300 حالة مجاناً

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

عالجت عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان 300 حالة خلال 30 يوما، حيث انطلقت في رحلتها الأولى إلى دار كبار المواطنين في إمارة عجمان، فقدمت خدماتها لنزلاء الدار وللزائرين، والمتمثلة بفحص الأسنان وتشخيص الحالات، حيث بلغ عددهم 17 حالة، إضافة إلى تقديم العلاج لـ 23 شخصاً من ذوي الدخول المحدودة من المنتمين إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك بحسب الدكتور سالم بوفناس عميد كلية طب الأسنان في جامعة عجمان، والذي أكد أن العيادة تستهدف ما بين 3 – 4 آلاف حالة خلال الأشهر الـ 10 المقبلة.

كما أوضح أنه تم البدء في إجراء أخذ الموافقات من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع من أجل زيارة المدارس لفحص الطلبة بهدف الكشف المبكر وتقليل الإصابة من تسوس الأسنان، إضافة إلى تقديم العلاجات الوقائية حتى نصل إلى مجتمع خال من التسوس.

لافتاً إلى أن العيادة المتنقلة تعد مشروعاً يحمل اسم الجامعة تحت مركز جامعة عجمان الطبي ويعمل فيه استشاريون وممارسون عامون من أعضاء التدريس بكلية طب الأسنان في جامعة عجمان، كما أن عيادات الجامعة ال 148 كرسياً تستقبل يومياً 100 حالة وتقدم العلاج المجاني لأكثر من 400 حالة.

أصحاب الهمم

وقال بوفناس: إن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً لدور الجامعة الريادي في تبني المسؤولية المجتمعية، وتم إطلاقها في مايو الماضي بهدف تقديم خدماتها الطبية المجانية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وللوصول إلى سكان المناطق النائية وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم، إضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لطلبة المدارس ضمن خطة متفق عليها مع المناطق التعليمية والصحية.

مبيناً أن العيادة المتنقلة تحتوي على عيادتي أسنان مجهزتين بأحدث الأجهزة وجهاز أشعة سينية وجهاز تعقيم وكلها مطابقة للمعايير العالمية، ومصعد متحرك مخصص لذوي الهمم يستطيعون من خلاله الوصول إلى داخل العيادة والاستفادة من كل ما توفره العيادة من أنواع التشخيص والعلاج وتوفير كافة أنواع العلاجات لهم، كما أنها يمكن أن تستوعب في اليوم أكثر من 40 مريضاً، وجميعهم يجدون العلاج المناسب الذي ينشدونه.

خطوة

وأضاف إن الجامعة تستهدف من تلك الخطوة إيجاد مجتمع إماراتي خال من التسوس، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى التي تعمل في ذات المجال، كما أنه خلال الشهر الماضي تم زيارة دار كبار السن والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومؤسسة حميد بن راشد للعمل الخيري، فتم علاج 15 حالة من أطفال الأسر المسجلة لدى المؤسسة.

كما زارت العيادة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان وعالجت 27 حالة من العمال العاملين فيها، إضافة إلى زيارة الهلال الأحمر في عجمان وعلاج 25 حالة، وفحص وعلاج 70 حالة في النادي الاجتماعي السوداني في عجمان، إضافة إلى إقامة أمسية تثقيفية علاجية في النادي.

كما تم الاشتباه في عدد من الحالات مصابة بسرطان الفم تم تحويلها إلى عيادات الجامعة، كما زارت العيادة مستشفى إبراهيم بن عبيدالله في رأس الخيمة استهدفت من خلالها 23 حالة من العمال العاملين في المستشفى، وتقديم العلاج إلى 41 حالة من (بحري والمزروعي) في دبي.