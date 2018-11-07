محمد الشرقي يشهد تخريج 129 طالباً في جامعة عجمان فرع الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، حفل تخريج طلاب جامعة عجمان فرع الفجيرة دفعة «عام زايد» والبالغ عددهم 129 طالباً من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية في درجة البكالوريوس، والذي أقيم في قاعة الشيخ خليفة للاحتفالات.

حضر الحفل إلى جانب سموه الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وهنأ سمو ولي العهد الخريجين بانتهاء دراستهم الأكاديمية وبنيلهم شرف أن تحمل دفعتهم اسم «عام زايد» القائد الملهم الذي تمثل قيمه دستوراً إنسانياً للمحبة والتسامح وبناء الأوطان والارتقاء بها، مشدداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بضرورة دفع مسيرة التعليم ومواكبتها للتطورات العالمية في العلم والتكنولوجيا بما يضمن تخريج كوادر مواطنة متميزة ومتفانية تملك الكفاءة والقدرة على القيام بدورها الفاعل في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

ودعا سمو ولي العهد الخريجين الجدد إلى المضي قدماً على درب العلم والمعرفة وترجمة ما تعلموه من معارف أكاديمية في خدمة مجتمعهم، مؤكداً أنهم ثروة الوطن ورهانه المستقبلي في الحفاظ على ريادة صرح الاتحاد الذي أسس له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،

وأشاد سموه بمستوى جامعة عجمان الأكاديمي والتربوي، مثنياً على جهود الهيئة التدريسية فيها على طريق إعلاء شأن التعليم وتطويره وصولاً إلى المستوى المتميز الذي بلغه التعليم اليوم في الدولة، والذي ساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة ثورة العصر ومواصلة مسيرة البناء والتقدم والرقي التي تتطلع إلى تحقيقها الإمارات، حكومة وشعباً.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة في نهاية الحفل الطلاب المتميزين ووزع الشهادات على الخريجين، كما تلقى سموه درعاً تذكارية بهذه المناسبة قدمها إلى سموه سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.