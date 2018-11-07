8 مراكز خدمية في رأس الخيمة تحصد 32 نجمة ضمن «التميز الحكومي»

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، أن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي انتهج سياسة تطوير وتحسين خدمات مراكز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة تماشياً مع النموذج الاتحادي لتصنيف النجوم وتقييم مراكز الخدمة وفق معايير وأطر محددة للحصول على التصنيف الذي وصل له.

وأشار إلى أن هذه السياسة بدأت العام الماضي بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء العام الماضي تم خلالها تقييم 8 مراكز في إمارة رأس الخيمة، والتي حصلت على تقييم 4 نجوم، أي بمجموع 32 نجمة ضمن جائزة رأس الخيمة للتميز الحكومي، وهي مركز سعادة المتعاملين في دائرة الجمارك «ميناء صقر»، غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، دائرة التنمية الاقتصادية، والبلدية، والخدمات العامة، والنيابة العامة ومحاكم رأس الخيمة، والأسبوع المقبل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وإنهاء بروتوكول تركيب لوحات النجوم كحافز للحصول على تقييم أعلى خلال الفترة المقبلة وزيادة النجوم.

وأضاف: إن تقييم مراكز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة يأتي تحت مظلة جائزة رأس الخيمة للتميز الحكومي، بهدف مواكبة أفضل الممارسات في مجال سعادة المتعاملين بتبني نموذج الحكومة الاتحادية وهو نموذج متكامل ويشتمل على معايير تغطي متطلبات المتعامل وتجربته مع مراكز السعادة من خلال الجوانب الإنسانية والخدمية والمادية.

وأوضح خليفة، نعمل على تطوير هذا النموذج مستقبلاً ليشمل مراكز سعادة المتعاملين الافتراضية التي تقوم على إتمام الإجراءات إلكترونياً والمعاملات الذكية، مؤكداً أن دعم القيادة السياسية لعملية التطوير ساهمت في إنجاح نموذج إمارة رأس الخيمة التي تمتلك من المقومات والقدرات ما يؤهلها للوصول إلى أعلى المراتب، في ظل انتشار ثقافة التطوير على مستوى دولة الإمارات للوصول إلى المركز الأول في التنافسية.

وأشار إلى أن عمليات التقييم تركز على جميع مراكز المتعاملين التي تقدم خدماتها للمتعامل الخارجي، للوصول إلى أرقى المعايير بالحصول على 7 نجوم، لافتاً إلى أن حصول الدوائر الثمانية على تقييم 4 نجوم هو بداية جيدة ودافع لمراكز خدمات المتعاملين لتعديل أوضاعهم للمنافسة على حصد النجوم.

تحفيز الدوائر

وأكد أحمد يوسف درويش، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام دائرة مراكز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة، أن حصول 8 دوائر في رأس الخيمة على تصنيف 4 نجوم ضمن جائزة رأس الخيمة للتميز الحكومية يمثل نموذجاً للارتقاء بالخدمات للمتعاملين ورفع مستويات السعادة، ويحفز الدوائر والمؤسسات على تقديم خدمات نوعية على أسس علمية سعياً للحصول على رفع درجة التصنيف وتعزيز ثقة المتعاملين في تلك الجهات.

وأشار إلى أن قياس مستويات سعادة المتعاملين عبر تقديم خدمات هذه الجهات سيساهم في رفع تنافسية اقتصاد إمارة رأس الخيمة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أن دائرة «مراكز السعادة» نفذت العديد من المبادرات والإجراءات لتقييم أداء تلك الجهات بهدف رفع مستوى سعادة ورضا المتعاملين وزرع شعور الفخر بخدمة الناس بين تلك الشريحة من الموظفين، لتحقيق التكامل مع رؤية قيادتنا الرشيدة بمواصلة إنجازات دولة الإمارات عالمياً في إسعاد المجتمع.

غرفة رأس الخيمة

أكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة، أن الحصول على تصنيف 4 نجوم يشكل إضافة نوعية للغرفة في الإنجازات التي تحققها، مما يعزز من دورها ومكانتها بين مؤسسات الدولة، حيث تسعى الغرفة للمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

جمرك ميناء صقروأوضح الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك، أن حصول مركز سعادة المتعاملين في جمرك ميناء صقر على تصنيف «4 نجوم»، في نتائج تصنيف مراكز سعادة المتعاملين، يعد ثمرة جهود دؤوبة لتحقيق التميز في الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات كخطوة أولى، في إطار سعي الدائرة الحثيث لبلوغ الريادة، وحرصها على المساهمة في تحقيق السعادة للمجتمع، وتجسيد «رؤية الإمارات 2021» على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الدائرة حالياً لديها 3 مراكز مؤهلة في تصنيف النجوم وستستمر في جهودها للوصول بجميع خدماتها إلى تصنيف «7 نجوم» من خلال تسهيل الإجراءات واختصار الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، وتحقيق الانسيابية، والوضوح في خطواتها كافة، وتوافر المعلومات، وتعدد قنوات الخدمات المقدمة، وسهولة الوصول إليها.

7 نجوم

قال محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك: خطة الدائرة للمرحلة المقبلة من مشروع «7 نجوم» هي الارتقاء بزيادة عدد مراكزها إلى 5 مراكز مؤهلة لتصنيف النجوم لعام 2019، والتركيز على تمكين رأس المال البشري لديها بالتزامن مع تطوير الخدمات، حيث يكون جميع موظفيها قادرين على الإسهام في رفع مستوى خدمات «الدائرة».