تقسيط المخالفات المرورية لحاملي بطاقة ائتمان بنك دبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري، يتم بموجبها تحصيل المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان من البنك بالتقسيط دون فوائد بنكية على 3 أشهر أو 6 أشهر أو9 أشهر أو 12 شهرا بحد أدنى يبلغ 500 درهم للمخالفة.

وقع مذكرة التفاهم من جهة شرطة دبي العميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، فيما وقع عن بنك دبي التجاري بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد العميد سيف بن عابد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق استراتيجية شرطة دبي لإسعاد متعامليها، موضحا أنها تساهم أيضا في فتح قنوات اتصال جديدة للمتعاملين، وتعمل على تيسير أمورهم.

وأضاف العميد سيف بن عابد أن هذه الاتفاقية تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل إمارة دبي إلى مدينة ذكية بحكومة ذكية تحقق السعادة والرضا لقاطنيها.

من جانبه قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: تماشياً مع رؤية حكومة دبي للارتقاء بمستويات السعادة لدى سكان الإمارة، وكجزء من التزام بنك دبي التجاري بتطوير حلول مالية مبتكرة لعملائه، فإننا نفخر بشراكتنا مع شرطة دبي لتقديم التسهيلات لحاملي بطاقاتنا، والتي تمكنهم من تحويل مخالفاتهم المرورية إلى سداد ميسرة، بدون أي فوائد.