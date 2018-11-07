إشهار جمعية «واجب» التطوعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جمعية «واجب» التطوعية حصولها على الإشهار الرسمي من وزارة تنمية المجتمع، مساء أول من أمس، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجمعية في فندق الخالدية أرجان في أبوظبي.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الجمعية، أن الجمعية تهدف إلى تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وثقافية منوعة لكافة شرائح المجتمع مع التركيز على فئة الشباب بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إلى أن الارتقاء بالحياة الاجتماعية وتقديم الدعم في العمل التطوعي لفئات المجتمع المختلفة في شتى المجالات هدف رئيسي للجمعية، بالإضافة إلى تفعيل المشاركة الشبابية في دعم مسيرة التنمية وتوجيه الطاقات لتعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة وتعزيز الهوية والولاء والانتماء الوطني وترسيخ القيم الثقافية الأصيلة، وتطوير الترابط المجتمعي.

وأضاف «نعتز بقيادتنا الرشيدة التي قامت على السعادة واختارتها نهجاً في الإمارات ووفرت كل السبل الداعمة للعمل التطوعي ومؤسسات النفع العام».

وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى تطوير وتوعية وبث روح مفاهيم الإيجابية ومقومات العمل التطوعي بما يتفق وروح الاتحاد في الدولة، ونهضتها الحضارية وتوجيهات القيادة الرشيدة مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها والعادات والتقاليد، والإسهام في خلق وتجميع وتوليف وتنمية وتطوير جميع مفاهيم الإيجابية والسعادة في مجتمع الإمارات، كما تهدف إلى خلق المناخ الملائم لإبراز المواهب والعقول الوطنية والكادر البشري وما يتضمنه من مكونات تطويرية وأفكار إبداعية لمفهوم السعادة والإيجابية.