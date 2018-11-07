«الداخلية» تقرأ في كتاب «زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت مجلة 999، مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية احتفالاً بفندق قصر الإمارات بأبوظبي أول من أمس بمناسبة إصدارها كتاباً بعنوان «زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم»، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وخليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة 999، والعقيد عوض صالح سعيد عضو لجنة تطوير المجلة ورئيس تحريرها، وعدد من كبار الضباط والشخصيات والإعلاميين.

عرفان

وألقى اللواء الريسي راعي الاحتفال كلمة أكد فيها أن«عام زايد»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، جاء ليعبر أبناء الوطن جميعهم عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لما بذله «زايد الخير» من أجل هذا الوطن وشعبه ليحيا حياة كريمة ملؤها السكينة والأمن والأمان، ومحاطاً بقيادة رشيدة ترعى شعبها، وتوفر له كل أسباب الحياة الرغيدة.

استعراض

وأوضح خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة 999 أن إصدار المجلة لكتاب «زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم» جاء في إطار مبادرات «عام زايد 2018»، حيث تم في الكتاب استعراض تاريخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من خلال شهادات لعدد من الشخصيات من المواطنين والمقيمين العرب والأجانب في دولة الإمارات، عبروا فيها عن حب الشيخ زايد«رحمه الله» لشعبه ووفاء الشعب والمقيمين في الدولة لميراثه، وتأكيداً للهوية الوطنية وقيم الولاء.