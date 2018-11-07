الحكومة اليابانية تقلد ميثاء الشامسي «وسام الشمس المشرقة»

المصدر: طوكيو - وام

قلدت الحكومة اليابانية معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة وسام الشمس المشرقة- النجمة الذهبية والفضية، تقديراً لمساهمتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك تمكين المرأة من المشاركة في المجتمع في كل من دولة الإمارات واليابان.

وأعربت الشامسي عن شكرها لقيادة الإمارات لدورها في هذا الإنجاز، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيرة إلى أن هذا التكريم يؤكد أن المرأة الإماراتية قادرة على المشاركة في خدمة مجتمعها والمجتمعات الأخرى.

وقالت إن هذا التقدير هو تكريم للمرأة الإماراتية والدور الذي قدمته الحكومة الإماراتية لنساء الإمارات، بحيث يستطعن أن ينافسن على مستوى العالم في مجال العطاء والعمل والإدارة، وهذا يعود إلى الدعم من القيادة الرشيدة والعاملين والدعم من جميع الأخوة والأخوات الذين رافقوني في عملية توسيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية واليابان، سواء من خلال عملي السابق في مجال البحوث العلمية مع الجامعات اليابانية أو العمل في القطاعات الأخرى التي من شأنها الارتقاء بمكانة المرأة في الإمارات واليابان.

وأوضحت أن هذا الإنجاز حدث مهم، حدث رأت فيه حرص الحكومة اليابانية على أن تعطي للمستحقين تقديرهم، خاصة هؤلاء الذين عملوا من أجل اليابان من خلال دولهم وتمثيلهم لدولهم.