مصادرة 8958 عبوة مستحضرات تجميل مخالفة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أن العمليات التفتيشية خلال حملتها التوعوية الأخيرة شملت أكثر من 263 منشأة تجارية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وأسفرت عن مصادرة 8958 عبوة مواد تجميل وما يقع في حكمها محظور بيعها في الأسواق المحلية.

ونظمت إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية وتوعوية استهدفت المواد المحظور بيعها في الأسواق، وغير المطابقة للمعايير الصحية ومتطلبات السلامة للمستهلك، وشملت الحملة المناطق داخل جزيرة أبوظبي وخارجها واستمرت خمسة أيام.

وقد حرصت الحملة على تثقيف وتوعية أصحاب المحال بشأن الإرشادات والتعليمات التي يجب اتباعها من قبلهم بخصوص بيع المواد، وخصوصاً المواد التي تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين كمستحضرات التجميل وما يقع ضمن إطارها، كما استهدفت الحملة مصادرة المواد المحظورة لحماية المستهلك من آثارها الضارة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

وحررت الإدارة 263 إنذاراً للمنشآت التجارية المخالفة للمعايير المطلوبة وغير المتقيدة بإجراءات ومتطلبات سلامة المجتمع وصحة أفراده.

ونوهت البلدية إلى أن المواد المصادرة أغلبها تدخل في نطاق المستحضرات التجميلية وكريمات التبييض، والكريمات الطبية المختلفة، إضافة إلى مواد غير مصرح ببيعها في أسواق الإمارات نظراً لتنافيها مع التقاليد والأعراف والأخلاقيات العامة لمجتمع الإمارات، كما سجلت الحملة وجود مواد ومستحضرات مغشوشة، وهي تحتوي على مواد ضارة، داعية المستهلكين إلى توخي الحيطة والحذر من ارتياد المحال غير الموثوقة والمصرح لها ببيع مثل هذه المواد.