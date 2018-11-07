1309 متبرعين لـ «دارالبر» إلكترونياً خلال «أسبوع بلا مراكز خدمة»

المصدر: دبي - البيان

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، أن العدد الإجمالي للمتبرعين المتفاعلين مع خدمات الجمعية إلكترونياً، خلال مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي أطلقتها في وقت سابق دائرة المالية في حكومة دبي، وصل إلى 1309 متبرعين، من بينهم 340 متبرعاً عبر موقع دار البر في الشبكة العنكبوتية، و77 متبرعاً في موقع «دبي الآن»، و892 متبرعاً عبر الرسائل النصية القصيرة.

وأوضح الفلاسي أن أبرز النتائج الراجعة من مشاركة الجمعية في فعاليات الأسبوع والمبادرة الوطنية التنموية هي توفير التكاليف التشغيلية، والتوفير في الوقت والجهد، وتسهيل إنجاز معاملات المتبرعين وأهل الخير والمستفيدين من خدمات الجمعية، والتوفير في الموارد البشرية المستخدمة في خدمة العملاء.

وحصدت جمعية دار البر جملة من العوائد الإيجابية والمكاسب الأخرى من وراء المبادرة، كان من بينها تحصيل إيرادات لصالح الفقراء والمحتاجين والمشاريع التنموية في الإمارات والعالم، بقيمة 212 ألفاً و339 درهماً، عبر نوافذ الجمعية وخدماتها الإلكترونية المتنوعة.