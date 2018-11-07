249 مبتعثاً دراسياً في شرطة دبي العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، على إحصائيات إدارة البعثات والاستقطاب، حيث بلغ عدد المبتعثين في مقاعد الدراسة في العام الجاري داخل وخارج الدولة 249، منهم 167 بكالوريوس، و32 ماجستير، و41 دكتوراه، موزعين على تخصصات مختلفة، منها الإداري والتقني والقانوني والعلمي.

بينما بلغ عدد الخريجين في شرطة دبي منذ العام 1986 لغاية العام الجاري 779 خريجا، منهم 99 دكتوراه، 290 ماجستير، 361 بكالوريوس، و26 دبلوم عال، و3 دبلوم. جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للموارد البشرية، بحضور العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد راشد ناصر راشد.

الإدارات الفرعية

واطلع اللواء السلال الفلاسي على سير العمل في الإدارات الفرعية التي شملت الشؤون الإدارية، وتخطيط الموارد البشرية، والأداء والتحفيظ الوظيفي، وسياسات الموارد البشرية، والاختيار والتوظيف، وإدارة البعثات والاستقطاب، وشؤون الموارد البشرية، وإدارة الرواتب، بالإضافة إلى استراتيجية الموارد البشرية 2018-2021.