شرطة وجامعة عجمان تناقشان مفاهيم الابتكار وآلية تطبيقها

المصدر: عجمان - البيان

نظمت وحدة الابتكار بشرطة عجمان ورشة عمل حول «مفاهيم الابتكار وآلية تطبيقها» لمنتسبيها، نفذها مركز جامعة عجمان للابتكار. قدم الورشة المهندس محمد بلوله نائب رئيس مركز جامعة عجمان للابتكار ومساعد محاضر بكلية الهندسة، عرف خلالها مفهوم الابتكار، وشرح كيفية تحويل الفكرة الابتكارية إلى واقع ملموس.

كما عرف بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من الذكاء الاصطناعي إلى إنترنت الأشياء وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الابتكارات. كما تناولت الورشة استخدامات الحلول والتقنيات الذكية في مجال خدمات شرطة عجمان بمختلف مجالاتها، ودعم فعالية عمل الأنظمة الذكية لتعزيز الأمن والأمان في إمارة عجمان، حيث طرح المشاركون عدداً من الأفكار الإبداعية المتنوعة.