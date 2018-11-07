شرطة أبوظبي تنظم ورشة لرصد احتياجات المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت إدارة الشرطة المجتمعية وإدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، بورشة عمل بعنوان «تفاعل» لرصد احتياجات المجتمع من التوعية الدينية والاجتماعية، نظمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، بحضور شركاء من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك بفندق سانت ريجيس.

وأكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لإيجاد صيغة مشتركة في المجال التوعوي وتحقيق أعلى مستويات الإنجاز وتطوير العمل المؤسسي، لتحقيق رؤية الحكومة والارتقاء المستمر بالخدمات.

وقال إن التعاون المشترك يعد أحد المبادئ الأساسية لشرطة أبوظبي، لافتاً إلى التعاون بين الشركاء في أداء الأدوار والمسؤوليات وتوثيق الروابط وتعزيز الثقة للوصول إلى مجتمع واع ومثقف دينياً وتربوياً وقادر على مواجهة متغيرات الحياة والتفاعل معها بإيجابية.

وأوضح أن الشراكات تسهم في صقل المجتمع ثقافياً واجتماعياً وتوعوياً.