مدارس شرطة أبوظبي تكرّم خبيراً استراتيجياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، حفل تكريم ووداع للخبير الاستراتيجي البريطاني كريستوفر رايلي بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأثنى العميد مهنا محمد النعيمي مدير إدارة مدارس الشرطة، في كلمة وجهها في هذه المناسبة، بجهود الخبير كريستوفر رايلي وعطائه في العمليات التدريبية بالإدارة، ما أسهم بصورة فعالة في تطوير أداء العاملين بإدارة مدارس الشرطة، ورفع مستوى كفاءة الإدارة، ونجاحها في تقديم خدمات متميزة.

حضر الحفل المقدم علي خميس اليماحي رئيس قسم التدريب وعدد من موظفي القسم، وأكد الخبير الاستراتيجي سعادته بالعمل لمدة 4 سنوات في شرطة أبوظبي، ضمن موظفين أكفاء يعملون بروح الفريق الواحد، من أجل النهوض بالعمل الشرطي والأمني.