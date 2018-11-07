«خيرية الشارقة» تعالج طفلاً ماليزياً

المصدر: الشارقة - البيان

تكفلت جمعية الشارقة الخيرية بعلاج طفل ماليزي، أصيب بمرض سرطان العظام، حيث بلغت تكلفة علاجه نحو 65 ألف درهم.

وفي إطار آخر قال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات في جمعية الشارقة الخيرية: «إن الجمعية قدمت حزمة من المساعدات الإنسانية بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 250 ألف درهم، بالتنسيق مع سفارة الدولة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وشملت عدداً من الأيتام واللاجئين.

كما تم التكفل بعلاج طفل مصاب بمرض سرطان العظام، وتم إنهاء إجراءات المعاملة المالية لتكاليف علاجه مع المستشفى، ومن ثم إخضاع الطفل المريض لجلسات العلاج».