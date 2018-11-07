«كليفلاند كلينك أبوظبي» يطلق خدمات الرعاية الصحية الأولية في فرعه بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، خدمات الرعاية الصحية الأولية في فرعه في مدينة العين كإضافة مهمة إلى مجموعة الخدمات الطبية المتخصصة التي بدأ المستشفى توفيرها هناك في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام المستشفى بإتاحة الفرصة للمرضى في مدينة العين وضواحيها للاستفادة من المستوى المتميز من خدمات الرعاية الصحية، التي يقدمها وفق نموذج الرعاية المتبع في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة.

وسيفيد قسم خدمات الرعاية الأولية، الذي يرأسه د. مراد حبيب كيرلس استشاري طب الأسرة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، في الكشف المبكر عن المشاكل الصحية لدى المرضى، وتقليل الضغط على خدمات الرعاية المتخصصة. أما بالنسبة للحالات التي تتطلب المزيد من التشخيص والدعم، فتتم إحالة المرضى إلى المقر الرئيسي للمستشفى في أبوظبي للحصول على العلاج المتخصص.

وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال د. راكيش سوري، الرئيس التنفيذي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «نحن نركز على تلبية الاحتياجات العلاجية للمجتمع المحلي في المكان والزمان المناسبين، ولذلك يأتي توفير العلاجات بالقرب من المرضى الذين يحتاجونها ضمن أولوياتنا. وتسهم العيادات الخارجية في فرع المستشفى الكائن بمدينة العين في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتيح إمكانية التدخل المبكر وإنقاذ حياة المزيد من المرضى».